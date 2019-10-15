СКР предъявил обвинение участнику акции 27 июля в нападении на росгвардейца

16 октября Басманный суд будет рассматривать ходатайство о мере пресечения Емельянову. Сам он своей вины не признаёт.

Следствие предъявило обвинение участнику несанкционированной акции в Москве Владимиру Емельянову. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Григорий Червонный.

— По версии следствия, он схватил сержанта ОМОНа двумя руками сзади за униформу и потянул на себя, лишив тем самым потерпевшего свободы передвижения и причинив физическую боль, — рассказал адвокат.

О задержании четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля стало известно 14 октября. Это Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. По версии следствия, они напали на сотрудников Росгвардии.