Врач выбрал самую красивую женщину мира. Она идеальна на 94%

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан де Сильва составил список женщин с идеальной внешностью. Рейтинг возглавила американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Для своего исследования врач соотнёс внешность модели с правилом золотого сечения. Выяснилось, что черты лица девушки соответствуют ему на 94,35%.

Кроме Беллы Хадид доктор проверил на "идеальность" и других звёзд. Так, вторую строчку рейтинга, составленного с помощью золотого сечения, заняла певица Бейонсе, которая получила 92,44%. За ней последовала актриса Эмбер Хёрд, внешность которой врач признал идеальной на 91,85%. Пятёрку "идеальных женщин" замкнули певица и актриса Ариана Гранде (91,81%) и кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (91,64%).

Отмечается, что родная сестра лидера рейтинга Джиджи Хадид в первую десятку женщин с безупречной внешностью не вошла.