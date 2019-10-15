Энистон завела Instagram и на первом фото собрала героев "Друзей"

Известная американская актриса Дженнифер Энистон завела инстаграм и первый пост в нём посвятила сериалу "Друзья".
— Теперь мы тоже друзья с "Инстаграмом". Привет, "Инстаграм", — подписала актриса фото с актёрским составом популярного сериала.
На аккаунт Энистон в соцсети уже подписалось более миллиона человека.
Напомним, Лайф в честь 25-летия с первой серии легендарного сериала "Друзья", которое было в сентябре, публиковал фотографии актёров — тогда и сейчас.
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