Энистон завела Instagram и на первом фото собрала героев "Друзей"

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Фото © Instagram/jenniferaniston

Известная американская актриса Дженнифер Энистон завела инстаграм и первый пост в нём посвятила сериалу "Друзья".

— Теперь мы тоже друзья с "Инстаграмом". Привет, "Инстаграм", — подписала актриса фото с актёрским составом популярного сериала.

На аккаунт Энистон в соцсети уже подписалось более миллиона человека.

Напомним, Лайф в честь 25-летия с первой серии легендарного сериала "Друзья", которое было в сентябре, публиковал фотографии актёров — тогда и сейчас.

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