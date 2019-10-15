Алексей Ягудин сообщил о состоянии фигуристки Татьяны Тотьмяниной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о состоянии Татьяны Тотьмяниной, которой недавно удалили опухоль в одной из онкологических клиник столицы.

Ягудин опубликовал в своём инстаграме видеосюжет, посвящённый состоянию спортсменки после операции. Он подтвердил, что Тотьмяниной удалили желчный пузырь с доброкачественным новообразованием, однако опроверг слухи о том, что операция прошла в экстренном порядке.

— Спасибо за внимание и поддержку. Всё прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернётся к своим друзьям и поклонникам. Ещё раз всем спасибо, — написал Ягудин.

Напомним, операцию фигуристке провели методом лапароскопии, желчный пузырь удалили. Образцы тканей направили на экспертизу, чтобы убедиться в том, что новообразование действительно доброкачественное.