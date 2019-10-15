Киев просит Евросоюз усилить санкции против России из-за выборов в Крыму

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Фото © Flickr/Bossi

Украина обратилась к руководству Евросоюза с просьбой усилить санкции против России после проведённых выборов в Крыму. Об этом в своём твиттере сообщил глава МИД Незалежной Вадим Пристайко.

У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть минских соглашений. Мы также попросили усилить санкции из-за недавних так называемых выборов в оккупированном Крыму, — отметил Пристайко.

В другом своём сообщении дипломат подчеркнул, что вместе со своими европейскими коллегами обсудил "формулу Штайнмайера".

Ранее в Киеве выразили протест из-за проведённых в республике выборов, которые состоялись в единый день голосования.

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