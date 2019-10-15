В Симферополе выясняют обстоятельства смерти заключённого в СИЗО

В Симферополе сотрудники УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю выясняют обстоятельства смерти заключённого в одном из СИЗО города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что инцидент произошёл 13 октября, когда одному из заключённых стало плохо в камере. Медики на место ЧП прибыли в тот момент, когда мужчина был уже без сознания. Врачи оказали ему необходимую помощь, однако спасти заключённого не удалось.

Отмечается, что с жалобами на здоровье погибший обращался ещё весной текущего года, после чего проходил амбулаторное обследование.