В Нидерландах обнаружили семью, которую отец прятал в подвале дома девять лет

Шестеро детей, заточённые в бункере в ожидании конца света, вели натуральное хозяйство и были уверены, что они единственные люди на Земле.

В Нидерландах полицейские обнаружили семью, которая прожила в подвале собственного дома девять лет, не имея контактов с внешним миром. Отец 58 лет и шестеро его детей от 16 до 25 лет были найдены после того, как старший сын сбежал и попросил о помощи в местном пабе, сообщает издание NL Times со ссылкой на местный телеканал.

Владелец паба рассказал телекомпании, что в заведение зашёл 25-летний мужчина и понятия не имел, где находится. Он объяснил, что не был на улице в течение девяти лет и сейчас сбежал, чтобы помочь младшим брату и сёстрам положить конец их затворничеству. У беглеца была грязная борода и старая одежда, он выглядел растерянным.

Хозяин вызвал полицию, которая забрала мужчину с собой. По словам телекомпании, стражи порядка обыскали ферму и обнаружили лестницу в подвал, спрятанную за шкафом в гостиной. В подвале они нашли 58-летнего мужчину и пятерых детей. Детям было от 16 до 25 лет. Отец арестован за отказ сотрудничать с правоохранительными органами.

Семья жила в подвале много лет. Она не имела контакта с внешним миром, жила натуральным хозяйством. По словам издания, дети думали, что были единственными людьми в мире. Где их мать, неизвестно.

Люди, живущие неподалёку, не знали о таком странном соседстве. Сейчас на ферме работает полиция.