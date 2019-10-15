Названы самые безопасные и комфортные страны для женщин

Россия заняла 50-е место в рейтинге наиболее комфортных и безопасных стран для женщин. Об этом сообщает журнал National Geographic.

Критериями для составления рейтинга Women, Peace, and Security Index (WPS Index) послужили вовлечённость женщин в политическую и экономическую сферы, безопасность (уровень насилия по отношению к женщинам) и справедливость (дискриминация женщин со стороны общества и государства).

В топ-5 стран для женщин, согласно WPS Index, вошли Норвегия, Швейцария, Финляндия, Дания и Исландия. Всего эксперты посчитали позиции 167 стран мира.

Россия в этом рейтинге делит 50-е место с Грецией. 49-ю позицию при этом занимают Эквадор и Венгрия, а 51-ю — Румыния. По данным исследования, российские женщины испытывают сложности с участием в политической жизни страны, а также с трудоустройством.

Замыкают список самые опасные для женщин страны: Южный Судан, Пакистан, Сирия, Афганистан и Йемен.

Данный рейтинг составляется с 2017 года. Помимо журнала National Geographic в его создании принимали участие Джорджтаунский институт по вопросам женщин, мира и безопасности, а также Институт исследований проблем мира в Осло.