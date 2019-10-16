Жители Архангельска устроили самосуд над местным "извращенцем" — видео

Трое мужчин под угрозой расправы увели жертву в неизвестном направлении, привязали к столбу и избили, обвинив в домогательствах к женщинам и девочкам, а также воровстве.

В Архангельске жители устроили жестокий самосуд над мужчиной — его привязали к столбу и избили. Якобы тот приставал к девочкам и женщинам, бегал с ножом за несовершеннолетним. Кроме того, его обвиняют и в воровстве. В настоящее время три человека, устроившие расправу, доставлены в отдел полиции, сообщается на сайте УМВД России по Архангельской области.

На видео мужчина отрицает все обвинения, но его продолжают истязать. По заявлению стражей правопорядка, 13 октября около 18:30 в полицию Архангельска поступило сообщение о том, что в квартиру дома по улице Севстрой проникли трое неизвестных и, угрожая физической расправой, увели в неизвестном направлении проживающего там 35-летнего местного жителя.

Выехавшие на место полицейские обнаружили привязанного к столбу мужчину во дворе дома по улице Мира. Его обидчики задержаны. Они признали вину частично и сообщили правоохранителям, что хотели разобраться с маньяком, который, по их мнению, совершил несколько преступлений.

В настоящее время по делу ведётся проверка.