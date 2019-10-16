"Газпром" заменит все иностранные компрессорные станции российскими аналогами

Компания "Газпром" заменит иностранные мобильные компрессорные станции российскими аналогами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в "Газпроме".

Такое решение принято после того, как две компрессорные станции иностранного производства, которые используют при ремонте газопроводов, были отключены производителями через спутник во время опытного испытания. Это превратило устройства в металлолом.

— Есть негативный опыт, когда нам дистанционно отключили эти компрессоры, они стоят мёртвым грузом, не работают до сих пор, дистанционно через спутник отключены — просто в металлолом превратились, — прокомментировал ситуацию начальник Департамента № 355 ПАО "Газпром" Павел Крылов.

Сообщается, что изготовление отечественного оборудования начато по инициативе компании. К настоящему моменту опытный образец российской компрессорной станции уже собран на одном из предприятий Татарстана.