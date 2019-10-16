Житель Ставрополья пытался "заколдовать" приставов, чтобы не платить по кредиту

Однако магия на сотрудников ФССП не подействовала, неплательщику заблокировали его счета, после чего он внёс сумму долга в 160 тысяч рублей.

Житель Ставрополья пытался "магическими способами" внушить сотрудникам службы судебных приставов, что не имеет задолженности по кредиту, сообщает УФССП России по региону.

Мужчина перестал вносить ежемесячные платежи по кредиту, поэтому банк обратился в суд.

— Получив уведомление о возбуждении исполнительного производства, должник явился в отдел со скандалом, что работники службы дискредитируют дипломированного целителя и мага, а задолженность по кредиту отсутствует, — рассказали в ведомстве.

Приставы разъяснили неплательщику последствия его действий, однако он продолжил ежедневно посещать ФССП и пытаться "магически внушить", что не является должником.

Сотрудники службы заблокировали счета мужчины, после этого он расплатился по задолженности в размере 160 тысяч рублей.