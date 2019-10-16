СМИ: Глава Новочеркасска задержан и доставлен в следственный комитет

Глава Администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан и доставлен в СУ СК РФ по региону, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных структурах региона.

— Глава Новочеркасска Зюзин доставлен в СК, — сообщили изданию без комментариев о причинах задержания.

В администрации города также не дали официальной информации о произошедшем. Там неизвестно также местонахождение мужчины, на телефонные звонки он не отвечает.

Игорь Зюзин в разные годы занимал должности заместителя и первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района Ростовской области по ЖКХ, строительству и промышленности, являлся мэром ростовского города Зверево. С декабря 2017 года занимает должность Главы Администрации Новочеркасска.