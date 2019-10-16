В Белом доме назвали дату встречи Пенса и Эрдогана

Переговоры политиков будут посвящены урегулированию ситуации в Сирии, участие в которой принимают турецкие войска.

Вице-президент США Майк Пенс проведёт переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 17 октября в Анкаре. Темой переговоров станет военная операция "Источник мира", которую турецкие войска проводят против курдских формирований в Сирии.

— Во время встречи вице-президент Пенс подтвердит приверженность президента [США] Трампа сохранению карающих экономических санкций в отношении Турции до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование [в Сирии], — сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что администрация президента США по-прежнему настаивает на прекращении огня и проведении переговоров.

В Белом доме подчёркивают, что военная операция в Сирии мешает проведению кампании по борьбе с формированиями террористической организации ИГИЛ*, угрожает безопасности мирных жителей, религиозных меньшинств и всего региона в целом.

Подчёркивается, что эта поездка станет первой для Пенса в качестве вице-президента.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о введении санкций против Турции и грядущем уничтожении её экономики.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.