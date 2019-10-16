В Белом доме назвали дату встречи Пенса и Эрдогана

Вице-президент США Майк Пенс проведёт переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 17 октября в Анкаре. Темой переговоров станет военная операция "Источник мира", которую турецкие войска проводят против курдских формирований в Сирии.
— Во время встречи вице-президент Пенс подтвердит приверженность президента [США] Трампа сохранению карающих экономических санкций в отношении Турции до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование [в Сирии], — сообщает пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что администрация президента США по-прежнему настаивает на прекращении огня и проведении переговоров.
В Белом доме подчёркивают, что военная операция в Сирии мешает проведению кампании по борьбе с формированиями террористической организации ИГИЛ*, угрожает безопасности мирных жителей, религиозных меньшинств и всего региона в целом.
Подчёркивается, что эта поездка станет первой для Пенса в качестве вице-президента.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о введении санкций против Турции и грядущем уничтожении её экономики.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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