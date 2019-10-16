Против избивавшей детей московской учительницы возбудили уголовное дело

В отношении учителя одной из московских школ, которая избивала своих учеников за неправильно сложенные руки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, в правоохранительные органы обратилась мама одного из мальчиков, который обучается в этом заведении.

— Мама мальчика сообщила, что один из учителей школы, не желая проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании её несовершеннолетнего сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, что сопровождалось жестоким к нему обращением и противоправными действиями, — отметила Волк.

Дело возбуждено по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Сейчас педагог задержана и находится под подпиской о невыезде.

Ранее Лайф сообщал, что в одной из московских школ, которую также называют центром развития и коррекции, учитель избивала четвероклассников за неправильно сложенные руки.