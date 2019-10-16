В Оксфордский словарь официально включили терминологию фильма "Звёздные войны"

В Оксфордский словарь английского языка добавили несколько терминов, принадлежащих вселенной киносаги "Звёздные войны". Об этом сообщает издание Entertainment.

Так, в состав словаря были включены такие слова, как джедай, падаван и световой меч. Филологи признали их право на принадлежность к английскому языку.

Слово падаван, например, было трактовано как "член отряда героических опытных монахов-воинов, способных использовать мистическую Силу". Дополнительное определение слова Сила, соответствующее своему значению во вселенной "Звёздных войн", было также включено в словарь как "мистическое вселенское энергетическое поле".

Полный список слов, включённых в Оксфордский словарь в октябре 2019 года, размещён на официальном сайте.