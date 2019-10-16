Зампостпреда РФ заявил, что ООН поддержала Россию по вопросу невыдачи виз США

Россия согласна с возможностью запуска процедуры арбитража между генсеком ООН и США как страной пребывания штаб-квартиры организации.

Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что заместитель госсекретаря организации поддержал позицию России по вопросу нарушения Соединёнными Штатами их визовых обязательств, сообщает ТАСС.

— Мы смогли убедить широкий круг государств, которые принимали участие в заседании, в том, что мы стоим на правильных позициях, что наши требования справедливы, что государство пребывания фактически не выполняет своих обязательств, — отметил дипломат.

Кузьмин подчеркнул, что Россия согласна с возможностью запуска процедуры арбитража между генсеком ООН и США как страной пребывания штаб-квартиры организации.

Напомним, в конце сентября США не дали визы сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации, направлявшимся на Генеральную Ассамблею. Третьего октября стало известно о том, что части российских делегатов, которые должны были принять участие в работе Первого комитета ГА ООН, также не выдали разрешение на въезд в страну, из-за чего не состоялось заседание седьмого октября. А восьмого октября из-за этой же проблемы работу пришлось приостановить Шестому комитету ГА ООН, который занимается правовыми вопросами. Всего визы не получили 18 дипломатов.

В МИД РФ увидели в такой политике по выдаче американских виз явные попытки Вашингтона подорвать работу ООН и предложили перенести заседания Первого комитета организации в Вену или Женеву.