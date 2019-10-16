Генетики из США открыли 10 мутаций в ДНК, повышающих риск развития шизофрении

Основной целью исследования стало понимание генетических причин заболевания и разработка новейших средств для борьбы с ним.

Учёные из Гарварда и Массачусетского технологического института открыли 10 ранее не изученных мутаций, появление которых в ДНК человека повышает риск развития шизофрении, сообщает издание Американского общества генетики человека (ASHG).

— Основная цель нашего исследования — понять генетические причины шизофрении и мотивировать разработку новых терапевтических средств. За последние 50 лет разработка лекарств от шизофрении имела ограниченный прогресс, но в последнее десятилетие мы начали делать генетические открытия, которые помогают нам лучше понять механизмы, лежащие в основе расстройства, — рассказал доктор наук, научный сотрудник Тарджиндер Сингх.

Шизофрения является тяжёлым психическим расстройством, риск появления которого может быть значительно увеличен при нарушении определённых генов, кодирующих белок. Данные исследований свидетельствуют о том, что снижение функции глутаматных рецепторов, отвечающих за коммуникацию между клетками мозга, приводит к появлению симптомов заболевания, поэтому эта система потенциально может быть целью для будущих методов лечения.

В рамках эксперимента учёные проанализировали геномы 25 тысяч человек, страдающих шизофренией, и контрольную группу из 100 тысяч здоровых людей. Эти люди, как объясняет Сингх, были отобраны с условием, что все их родственники на протяжении последних пяти поколений не получали подобный диагноз и не имели любых других психических расстройств.

Изучение этих мутаций и генов, как надеются учёные, поможет им понять, как можно исправить нарушения в их работе с помощью лекарств и помочь людям избавиться от этой болезни.