На Украине мать избила новорождённого ребёнка и ушла на свидание

Женщина объяснила, что устала от постоянного крика малыша, поэтому заперла его одного в комнате и исчезла.

На Украине 19-летняя мать избила своего новорождённого сына, которому нет ещё месяца, потом заперла его одного в комнате общежития и ушла на свидание, передаёт издание УНИАН.

Через несколько часов соседи услышали плач младенца и были в шоке, ребёнок был весь в крови и еле дышал. Маленький Никита в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию, врачи оказывают ему помощь. Они были потрясены не только травмами малыша, но и его запущенностью. Сейчас малышу уже лучше, но он нуждается в дообследовании, возможно, у него перелом костей черепа.

Молодая мать проживала с новорождённым в социальном общежитии, поскольку ей некуда было идти. Как оказалось, у неё есть ещё один ребёнок трёх лет, который находится на попечении социальных служб. Садистка вернулась только на следующие сутки и объяснила, что помогала сестре лечить её ребёнка, а своего и пальцем не трогала, все повреждения на его теле якобы от сквозняка. Потом она призналась, что устала от постоянного крика сына и сбежала на свидание.

Где сейчас эта женщина, неизвестно, её разыскивают правоохранительные органы, решается вопрос о лишении родительских прав и тюремном заключении до пяти лет.