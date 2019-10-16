СМИ: Цены на международные рейсы "Победа" могут вырасти на 40%

Авиакомпания "Победа" планирует повысить цены на билеты из зарубежных аэропортов. Так, с 28 октября в стоимость билетов войдёт регистрация клиентов на стойках в аэропортах — то есть к обычной цене прибавится ещё 25 евро. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Причём введение сбора коснётся и тех, кто ранее регистрировался на рейс через Интернет.

Уточняется, что данное решение спровоцировано решением Московского городского суда, который восьмого октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиакомпании взимать дополнительно 25 евро с пассажиров, вылетающих из-за рубежа. Всё дело в том, что в российских аэропортах регистрация на стойках не считается дополнительной услугой, поэтому она заранее включена в цену билета. А вот в аэропортах других стран установлена своя цена на регистрацию — в среднем 25 евро.

На данный момент улететь на "Победе" из-за границы стоит порядка 4500 рублей. То есть 25 евро (1800 рублей) составит около 40% от нынешней стоимости билета. А цена на некоторые рейсы таким образом подскочит более чем на 50%. Мосгорсуд счёл такое решение авиаперевозчика незаконным.

В авиакомпании в свою очередь сообщали о планах оспорить данное решение суда. По их мнению, за все услуги нужно платить.