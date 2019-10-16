Опрос: Большинство работодателей принимают на службу сотрудников старше 45 лет

Людям в этом возрасте проще устроиться в госучреждения и международные фирмы, а российские компании принимают таких работников неохотно.

Большинство компаний (83%) в России принимают на работу сотрудников старше 45 лет, причём шансов трудоустроиться в крупные фирмы у них больше, чем в малый бизнес, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Авито-работа".

— 83% компаний России нанимают сотрудников старше 45 лет, оставшиеся 17% респондентов сообщили, что не принимают в штат таких соискателей. В сегменте среднего бизнеса возрастных кандидатов нанимают наиболее охотно (на вопрос о найме утвердительно ответили 90% респондентов). Наименьшая заинтересованность оказалась у компаний из микро- и малого бизнеса, — отмечается в сообщении.

Также исследование показывает, что людям этого возраста проще устроиться на работу в госучреждения и международные компании, а российские фирмы принимают таких сотрудников неохотно.

Работников старше 45 лет чаще всего нанимают в сфере тяжёлой промышленности. На втором месте сфера образования, на третьем — интернет-торговля, на четвёртом — госслужба и на пятом — строительство.

Опрос проводился с 18 по 30 августа среди 500 представителей служб подбора персонала из различных компаний.