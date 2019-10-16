СМИ: Названо место образования большинства смерчей на Черноморском побережье

Наибольшее количество смерчей на Черноморском побережье образуется между Таманью и Сочи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследования Гидрометцентра.

Оценка опасности возникновения вихрей вблизи Черноморского побережья и Крыма проводилась сотрудником лаборатории программных систем и разработок НПО "Тайфун" Ольгой Калмыковой.

— Смерчи, формирующиеся на акватории Чёрного моря, возникают в результате мощных вторжений холода на Кавказ при температуре поверхности моря более 20 ºС, как правило, в условиях, присущих тыловым частям циклонов, и при наличии устойчивого западно-восточного переноса воздушных масс со скоростью 20 м/с в средней тропосфере, — отмечается в сообщении.

Побережье Чёрного моря является наиболее опасной зоной по числу возникновения смерчей, их количество достигает 40 в год. Наибольшая плотность этих явлений отмечается в районе Туапсе, наименьшая — в Крыму.