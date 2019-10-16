СМИ: Канада приняла решение приостановить поставки вооружений в Турцию

Власти Канады приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию в связи с проведением операции "Источник мира" на севере Сирии, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на МИД страны.

Как отмечается в Министерстве иностранных дел, действия Анкары подрывают стабильность в регионе и в силу этого Оттава "временно приостанавливает" выдачу новых лицензий на экспорт вооружений.

Ранее Франция и Германия также отказались поставлять оружие в Турцию. При этом поставка российских ЗРК продолжается и будет полностью выполнена к ноябрю-декабрю.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяду и Рас-эль-Айну — и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.