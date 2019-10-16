В новой части "Венома" главный герой встретится с Человеком-пауком

Режиссёр первого фильма "Веном" Рубен Флейшер подтвердил информацию о том, что в новой части картины главный герой встретится с Человеком-пауком. Об этом сообщает Daily Mail.

Флейшер отметил, что создатели фильма изменили происхождение героя ленты. Из-за конфликта студий Marvel и Sony им не удалось показать оригинальную эволюцию Венома из Человека-паука.

— Будет интересно наблюдать их противостояние, — добавил режиссёр.

Последний раз эти герои встречались лицом к лицу в картине "Человек-паук 3. Враг в отражении" (2007) с Тоби Магуайром в главной роли.

Дата начала съёмок ещё не известна, однако на "Кинопоиске" сообщается, что мировая премьера сиквела состоится уже в начале октября 2020 года. Главную роль в сиквеле сыграет актёр Том Харди. Отметим, что о планах создать вторую часть "Венома" стало известно ещё в начале года.