Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан верхом на белом коне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отметило агентство, председатель Госсовета КНДР въехал на самую высокую вершину Корейского полуострова на белом коне по первому снегу.

— Его поход верхом на коне на гору Пэкту является великим событием, имеющим огромное значение в истории корейской революции. Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжёлой борьбы, который он прошёл для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей, — подчёркивается в материале.

Пэктусан является самой высокой точкой Корейского полуострова, 2750 м над уровнем моря. По легенде с неё спустился основатель корейского народа Тангун, поэтому вершина считается священной.