Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан верхом на белом коне

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Фото © ЦТАК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

<p>Фото © <a href="http://www.kcna.kp/kcna.user.special.getArticlePage.kcmsf;jsessionid=8BD1DB27C337BBF524395B5A6F178B7D" target="_blank">ЦТАК</a></p>

Как отметило агентство, председатель Госсовета КНДР въехал на самую высокую вершину Корейского полуострова на белом коне по первому снегу.

— Его поход верхом на коне на гору Пэкту является великим событием, имеющим огромное значение в истории корейской революции. Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжёлой борьбы, который он прошёл для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей, — подчёркивается в материале.

<p>Фото © <a href="http://www.kcna.kp/kcna.user.special.getArticlePage.kcmsf;jsessionid=8BD1DB27C337BBF524395B5A6F178B7D" target="_blank">ЦТАК</a></p>

Пэктусан является самой высокой точкой Корейского полуострова, 2750 м над уровнем моря. По легенде с неё спустился основатель корейского народа Тангун, поэтому вершина считается священной.

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