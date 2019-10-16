СМИ: Беспилотник "Охотник" впервые применит оружие на испытаниях в 2020 году

Тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" впервые испытает оружие в 2020 году на полигоне в Ахтубинске, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

— В 2020 году испытания "Охотника" в Ахтубинске будут продолжены. В рамках нового этапа начнётся отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника на полигоне 929-го ГЛИЦ (Государственного лётно-испытательного центра Минобороны. — Прим. Лайфа), — сообщил собеседник агентства.

В сообщении также отмечалось, что до конца этого года беспилотник выполнит серию полётов без оружия, он будет подниматься в воздух самостоятельно и вместе с истребителями.

Первое испытание "Охотника" прошло 3 августа, а 27 сентября было отработано взаимодействие между БПЛА и самолётом-лидером Су-57.