Журналист заявил, что России необходимо признать ошибкой Советско-японскую войну

Для успешного двустороннего сотрудничества России необходимо признать ошибкой военную операцию 1945 года в Японии. Об этом заявил в статье для издания Sankei Shimbun японский журналист Рёсуке Эндо.
Он также отметил, что удерживание японских военнопленных в лагерях было "государственным преступлением" со стороны советского командования, ведь из-за этого часть японских пленных погибли или пропали без вести.
В числе возвращённых в результате Советско-японской войны территорий значатся Южный Сахалин и Курильские острова, включая острова Кунашир, Итуруп и Шикотан. Принадлежность последних земель России Япония не признаёт до сих пор.
Возвращение Южных Курил Японии служит основным условием, выдвигаемым Токио, для заключения мирного договора между двумя странами.
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