СМИ: Экономика РФ потеряла 1,67 трлн рублей из-за несоблюдения норм охраны труда

Производственные травмы и вредные условия труда влекут за собой расходы компаний и снижают ВВП.

Российская экономика терпит убытки из-за несоблюдения норм охраны труда, так, по итогам прошлого года потери составили 1,6% ВВП страны, или 1,67 трлн рублей, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на материалы ВНИИ труда.

По данным издания, за 2018 год Пенсионный фонд потратил 898,8 млрд рублей на выплату досрочных пенсий, а Фонд социального страхования выплатил 71,2 млрд рублей по страховым случаям.

Отмечается, что наиболее частым проявлением несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, полученные как по вине работодателя, так и сотрудника, в этом случае последний уходит на досрочную или больничную пенсию. Ещё один фактор — вредные или опасные для здоровья условия, которые снижают производительность, тогда рабочий получает доплаты или сокращённый рабочий день.

Однако, как отмечает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, фактические издержки из-за плохих условий труда гораздо выше, чем оценивает ВНИИ труда. Например, не учитывается профессиональное выгорание или профессиональные заболевания.

Эксперты считают эти данные значительными, особенно в условиях президентской задачи по вхождению России в число крупнейших экономик мира, в таком случае потеря даже 1% ВВП выглядит существенной.