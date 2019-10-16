В Магадане чиновники заплатят за не освоенные вовремя субсидии

Чиновники Магаданской области теперь будут нести личную материальную ответственность за невыполненные или выполненные ненадлежащим образом обещания. Соответствующее распоряжение в среду подписал исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Бодяев, сообщает ТАСС.

Таким образом, чиновники понесут материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка в случае, если они вовремя не "освоят" выделенные региону государственные субсидии и те вернутся обратно в Москву.

Ранее глава Магаданской области Сергей Носов издал указ о поощрении чиновников, добросовестно выполняющих свою работу, двойным окладом. При этом "нерадивым" госслужащим он предлагал понижать оклады. Однако Верховный суд РФ признал этот указ недействительным.