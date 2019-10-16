Байден предрёк кончину НАТО в случае переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байден заявил, что в случае переизбрания действующего президента Дональда Трампа альянс НАТО закончит своё существование, а ИГИЛ* станет атаковать Америку. Об этом он высказался в ходе дебатов кандидатов от демократической партии, которые транслировал в эфире телеканал CNN.

— Если он (Трамп. — Прим. Лайфа) будет переизбран, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. ... У нас будут настоящие проблемы, — сказал Байден.

Он также назвал Трампа "эксцентричным и сумасшедшим" президентом, который печётся только о собственном переизбрании и "ни черта не понимает во внешней политике".

Он также подчеркнул то, что Трамп критически высказывался в отношении НАТО, при этом позитивно отзываясь о президенте России Владимире Путине.

Байден продолжает настаивать на введении американских войск на территорию Сирии, Афганистана и Ирака для борьбы с формированиями ИГИЛ.

— Они, по факту, могут навредить Соединённым Штатам Америки. Вот почему мы вмешались сразу, а не отдали всю территорию [Сирии] Асаду и русским, — заявил политик.

Ранее Джозеф Байден впервые официально поддержал процедуру импичмента Дональда Трампа.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.