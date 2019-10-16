В Мексике в результате нападения на армейский патруль погибло 15 человек

В Мексике вооружённая группа напала на подразделение Министерства обороны страны, погиб один военный и 14 гражданских, сообщает на странице в "Фейсбуке" спикер Минобороны штата Роберто Альварес Эредиа.

Во второй половине дня 15 октября было сообщено о столкновении между вооружёнными гражданскими лицами и армейским патрулём в общине Тепочица, принадлежащей муниципалитету Игуала, штат Герреро.

— Вооружённая группа напала на подразделение Минобороны, в результате чего погиб военнослужащий, а также 14 вооружённых гражданских лиц, — сообщил представитель Минобороны.

По данным СМИ, на месте работает генеральный прокурор Мексики Хорхе Баррила. Подробности инцидента уточняются.

Накануне в штате Мичоакан произошло вооружённое нападение организованной преступности на полицейский конвой, в результате которого погибло 14 стражей правопорядка, ещё трое ранены. В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. За 2018 год в стране произошло огромное количество убийств, погибло более 30 тысяч человек.