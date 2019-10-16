СМИ: Число погибших после тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 74 человек

Число жертв тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 74 человек, ещё 11 числятся пропавшими без вести, более 200 получили различные травмы, сообщает телеканал NHK.

Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

Сильный дождь вызвал более 100 оползней по всей стране. Около 12 000 домов по-прежнему остаются без электричества или воды. Пока неясно, сколько времени потребуется коммунальным службам для ликвидации последствий урагана.Продолжаются перебои в работе транспорта, по приблизительным подсчётам, на восстановление путей сообщения уйдёт минимум две недели.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что пострадавшим будет предоставлено продовольствие, вода и другие предметы помощи для улучшения условий в эвакуационных убежищах. Власти страны разбираются с последствиями стихийного бедствия, восстанавливается инфраструктура, работаю поисковые отряды, всего задействовано около 110 тыс. человек

Тайфун Хагибис обрушился на Японию 12 октября, стихия разрушала дома и переворачивала машины. Ливень затопил магистрали скоростных поездов, прекращали работу аэропорты, миллионы человек были вынуждены отправиться в центры эвакуации.