Полуголый житель Флориды устроил погром на складе сантехники — видео

Мужчина ночью проник в помещение, разгромил молотком всё вокруг, а после разделся и отправился принять душ.

Житель американского штата Флорида Джозеф Бинек устроил погром на складе сантехники, сообщает издание New York Press.

Дебошира обнаружил один из сотрудников предприятия, который услышал шум и отправился проверить, что происходит. Он застал молодого человека стоящим посреди помещения полуголым с молотком в руках.

Вскоре выяснилось, что 24-летний Джозеф Бинек проник на территорию предприятия, где ранее работал, воспользовавшись автопогрузчиком, а затем начал крушить всё вокруг. После погрома он разделся и отправился принять душ.

Полиция задержала нарушителя, ему предъявлены обвинения в ограблении и сопротивлении аресту. Сейчас мужчина выпущен под залог в 26 тысяч долларов. Мотивы хулигана правоохранители не сообщили.