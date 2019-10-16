Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Якутии

Два человека погибли при пожаре в жилом частном доме в Амгинском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Возгорание произошло ночью с 15 на 16 октября на улице Набережной села Амга. Пожарные прибыли на место спустя пять минут после поступившего звонка. Однако к тому моменту дом и веранда были уже полностью охвачены огнём. Всего площадь пожара составила 68 квадратных метров.

Пол и личности погибших предстоит установить. Причина возгорания в настоящее время выясняется.