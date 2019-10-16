В Приморье за отстрел косуль задержали особо опасных браконьеров

Туши убитых животных преступники прятали в грузовом отсеке вездехода, на котором они передвигались.

В Приморье сотрудники центра "Амурский тигр" задержали особо опасных браконьеров в момент охоты на косуль с помощью тепловизоров и автоматов, сообщается в пресс-службе учреждения.

Специалисты центра несколько месяцев назад получили информацию о незаконной охоте на животных, 13 октября она подтвердилась, были обнаружены следы вездехода на заболоченной местности. Они вели в так называемую "тихую зону" — место, куда не выдаются разрешительные документы на охоту.

Как сообщает инспектор спецгруппы Александр Чебанюк, его команда услышала выстрелы и поспешила на место происшествия, чтобы предотвратить массовый отстрел. Водитель вездехода попытался скрыться, но был задержан, с ним ещё три браконьера.

При досмотре грузового отсека транспортного средства было обнаружено мясо, предположительно, девяти разделанных туш косуль, а также два полуавтоматических карабина с оптическими прицелами, боеприпасы к ним, тепловизоры, прожекторные фонари, рыболовные сети и рыба.

— Набор изъятого и размах деятельности граждан говорит о том, что для них это был не случайный выезд, а системный промысел. Наличие дорогих оптических прицелов зарубежного производства и тепловизоров, а также сам способ охоты с применением вездехода, оптики с подсветкой, полуавтоматических карабинов и прожекторных фар не оставляло животным никаких шансов. Это нельзя назвать охотой, — отметил директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Им грозит штраф до миллиона рублей или тюремный срок до пяти лет по ст. 258 УК РФ "Незаконная охота".