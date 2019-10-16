В Якутии депутата досрочно лишили полномочий за избиение полицейского лопатой

Нарушителю также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

Якутского депутата досрочно лишили полномочий за нанесение побоев лопатой сотруднику правоохранительных органов. Народный избранник осуждён по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщается на сайте Прокуратуры Республики Саха (Якутия).

— В силу требований Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда. В связи с этим полномочия депутата прекращены досрочно, — сообщается в ведомстве.

Нарушителя приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что пьяный депутат 22 июня избил сотрудника правоохранительных органов лопатой во время национального праздника "Ысыах-2019".