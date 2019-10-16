Синоптики пообещали россиянам тёплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала о том, что ноябрь может оказаться теплее климатической нормы по всей территории России, об этом пишет "Российская газета".
Более тёплый последний осенний месяц ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, на большинстве южных территорий. На севере температура превысит норму на один градус и более.
Также отклонение от климатической нормы, по словам синоптика, произойдёт на Ямале, в ХМАО и на Дальнем Востоке.
В Москве тоже теплее, чем обычно. Ноябрьская температура днём минус 1–2 градуса, ночью столбики термометров будут опускаться до –6 градусов.
А вот похолодание может ожидаться на юге России, в Краснодарском крае и в Крыму. Погода в пределах нормы будет практически на всей территории Сибири.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об удивительной климатической аномалии потепления по всей стране. Синоптики также полагают, что зима становится короче.
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