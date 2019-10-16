Красноярских мажоров, забивших до смерти биатлониста, доставили в суд — видео

Забивших до смерти биатлониста в Красноярске, Андрея Шилова и Сергея Шмелёва, доставили в Центральный районный суд Красноярска, где начинаются слушания по делу об убийстве 30-летнего Дмитрия Сисигина.

На кадрах видно, как Шилов, находясь в клетке, оказался в окружении журналистов, однако на их вопросы отвечать отказался. Шмелёв и вовсе спрятал своё лицо.

— Мне нечего сказать, — заявил Шилов.

Ранее Лайф сообщал, что сын местного депутата Шилов в компании своего приятеля Сергея Шмелёва после телефонной ссоры нагрянул домой к 31-летнему знакомому и начал избивать его прямо на лестничной площадке. На этом золотая молодёжь не остановилась — побои продолжились в квартире. Спустя 22 дня комы пострадавший умер. Как стало известно позже, причиной конфликта стала ссора знакомых в одном из чатов.