Он также обвинил президента Трампа в том, что тот уделяет слишком много внимания РФ, а не традиционным союзникам.

Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер заявил в эфире телеканала CNN, что США должны проводить более жёсткий курс в отношении России, чтобы не допустить её укрепления на мировой арене.

— Совершенно очевидно, что мы не можем позволить русским продолжать укреплять позиции на мировой арене... Мы не можем позволить России вмешиваться в демократические процессы на Украине, Латвии и Литве, мы должны твёрдо заявить о том, что они не могут вмешиваться в наши выборы, что совершенно неприемлемо, — подчеркнул политик.

Он также обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот слишком много внимания уделяет России, а не традиционным союзникам. В полемическом задоре он заявил, что глава Белого дома "выбросил в кучу мусора" американские интересы.

Ранее сообщалось, что после введения американских санкций в отношении Ирана и Венесуэлы энергетический сектор России начал хорошо расти.