Суд арестовал красноярского мажора Шилова на два месяца

Центральный районный суд Красноярска арестовал на два месяца Андрея Шилова, фигуранта по делу об убийстве 30-летнего биатлониста Дмитрия Сисигина.

Напомним, что сын местного депутата Шилов и его приятель Сергей Шмелёв после телефонной ссоры нагрянули домой к 31-летнему знакомому и начали избивать его прямо на лестничной площадке. На этом золотая молодёжь не остановилась — побои продолжились в квартире. Спустя 22 дня комы пострадавший умер. Как стало известно позже, причиной конфликта стала ссора знакомых в одном из чатов.

Ранее Лайф рассказывал, что в зале суда Шилов отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив, что ему "нечего сказать".