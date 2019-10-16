Из колонии в Красноярском крае сбежал заключённый, осуждённый за убийство

15

На предплечье левой руки у мужчины есть особая примета — шрам длиной 3,5 сантиметра.

Заключённый сбежал из колонии-поселения ЛИУ-37, расположенной недалеко от города Сосновоборска Красноярского края. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФСИН РФ.

<p>Фото © <a href="http://www.24.фсин.рф/upload/territory/Krasnoyarsk/00.2019/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-600.png" target="_blank">ГУ ФСИН РФ по Красноярском краю</a></p>

Мужчину 1994 года рождения зовут Юрий Брысев. Он отбывает наказание по двум статьям, включая "Убийство". Во ФСИН описали приметы заключённого.

Рост — 168 см, телосложение худощавое, тип лица европейский, лоб средний, брови прямые, нос прямой, рот средний, губы средние, подбородок овальный, разрез глаз европейский, глаза зелёные, волосы русые, короткие, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также у Брысева есть особые приметы: на предплечье левой руки — келоидный шрам длиной 3,5 сантиметра и шириной один сантиметр.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×