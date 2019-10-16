Из колонии в Красноярском крае сбежал заключённый, осуждённый за убийство

На предплечье левой руки у мужчины есть особая примета — шрам длиной 3,5 сантиметра.

Заключённый сбежал из колонии-поселения ЛИУ-37, расположенной недалеко от города Сосновоборска Красноярского края. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФСИН РФ.

Мужчину 1994 года рождения зовут Юрий Брысев. Он отбывает наказание по двум статьям, включая "Убийство". Во ФСИН описали приметы заключённого.

— Рост — 168 см, телосложение худощавое, тип лица европейский, лоб средний, брови прямые, нос прямой, рот средний, губы средние, подбородок овальный, разрез глаз европейский, глаза зелёные, волосы русые, короткие, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также у Брысева есть особые приметы: на предплечье левой руки — келоидный шрам длиной 3,5 сантиметра и шириной один сантиметр.