В Иркутске количество отравившихся в столовой студентов возросло до 19 человек

Ранее, 14 октября, сообщалось о семи пострадавших, спустя сутки их количество увеличилось вдвое.

В Иркутске количество людей, отравившихся в столовой, возросло до 19 человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Со слов пострадавших, все они ели в заведении на улице Горького, после чего почувствовали себя плохо и были госпитализированы. В настоящее время состояние у всех отравившихся удовлетворительное.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора организовали эпидемиологическое расследование. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Ранее в ведомстве сообщили, что 14 октября семь человек попали в больницу в состоянии средней тяжести с признаками пищевого отравления, спустя сутки их число увеличилось вдвое. Пострадавшие являются студентами Байкальского государственного университета.