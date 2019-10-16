Суд арестовал второго красноярского мажора, до смерти избившего биатлониста

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Центральный районный суд Красноярска на два месяца арестовал Сергея Шмелёва, второго фигуранта по делу об убийстве биатлониста Дмитрия Сисигина.

До момента вынесения приговора Шмелёв рассказал о причинах конфликта.

Из-за слов. Я вспыльчивый человек, он — как бы тоже, — сказал Шмелёв, добавив, что не знает, от чего умер Сисигин, так как "экспертизы нет".

Ближайшие два месяца Шмелёв проведёт в СИЗО. Ранее на такой же срок взяли под стражу другого фигуранта дела — Андрея Шилова.

Напомним, сын местного депутата Шилов и его приятель Сергей Шмелёв после телефонной ссоры нагрянули домой к 31-летнему знакомому и начали избивать его прямо на лестничной площадке. На этом золотая молодёжь не остановилась — побои продолжились в квартире. Спустя 22 дня комы пострадавший умер. Как стало известно позже, причиной конфликта стала ссора знакомых в одном из чатов.

Ранее Лайф рассказывал, что в зале суда Шилов отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив, что ему "нечего сказать".

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