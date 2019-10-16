Суд арестовал второго красноярского мажора, до смерти избившего биатлониста

Центральный районный суд Красноярска на два месяца арестовал Сергея Шмелёва, второго фигуранта по делу об убийстве биатлониста Дмитрия Сисигина.

До момента вынесения приговора Шмелёв рассказал о причинах конфликта.

— Из-за слов. Я вспыльчивый человек, он — как бы тоже, — сказал Шмелёв, добавив, что не знает, от чего умер Сисигин, так как "экспертизы нет".

Ближайшие два месяца Шмелёв проведёт в СИЗО. Ранее на такой же срок взяли под стражу другого фигуранта дела — Андрея Шилова.

Напомним, сын местного депутата Шилов и его приятель Сергей Шмелёв после телефонной ссоры нагрянули домой к 31-летнему знакомому и начали избивать его прямо на лестничной площадке. На этом золотая молодёжь не остановилась — побои продолжились в квартире. Спустя 22 дня комы пострадавший умер. Как стало известно позже, причиной конфликта стала ссора знакомых в одном из чатов.

Ранее Лайф рассказывал, что в зале суда Шилов отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив, что ему "нечего сказать".