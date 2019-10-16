В Подмосковье обнаружили шесть тысяч поддельных бутылок водки и коньяка — видео

Контрафактный алкоголь уже изъяли. Владелец уже задержан, ему грозит до шести лет тюрьмы.

В подмосковном Королёве сотрудники полиции обнаружили склад контрафактного алкоголя и изъяли более шести тысяч бутылок на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы главка подмосковного МВД РФ Татьяна Петрова.

Нелегальное хранилище находилось в одном из гаражно-строительных кооперативов в Канальном проезде Королёва. В двух гаражных боксах было обнаружено большое количество бутылок с алкоголем, на которых были наклеены федеральные специальные марки, оказавшиеся поддельными.

— В результате операции полицейскими изъято около 6 тысяч бутылок водки и коньяка, а также свыше 1,3 тысячи канистр со спиртосодержащей жидкостью объёмом от 4 до 10 литров. Предположительная стоимость изъятого товара составила более миллиона рублей, — сообщили в МВД.

По словам Татьяны Петровой, в ходе операции был задержан 25-летний житель Мытищ. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".

Нарушитель заключён под стражу, ему грозит до шести лет тюрьмы. Все образцы контрафакта изъяты и направлены на экспертизу.