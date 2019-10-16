На аукцион выставят метеорит XIX века весом 364 килограмма

Также любители космоса поторгуются за фотографии NASA и старые французские номера газет, посвящённые миссии Apollo 11.

Во Франции на торги выставят крупнейшую партию космических объектов, упавших на Землю. Одним из главных лотов торгов, которые пройдут 21 октября в Париже, станет метеорит Мон Дье весом 364 килограмма. Об этом говорится на сайте аукционного дома Lucien.

Метеорит упал на нашу планету в конце XIX века. Он является третьим по величине метеоритом, найденным во Франции. Эксперты оценивают стоимость Мон Дье от 80 до 120 тысяч евро.

Кроме того, на аукционе будет выставлен фрагмент лунного метеорита весом 157 килограммов. Его нашёл фермер на северо-востоке страны в 1968 году. Этот лот оценивается в 30–50 тысяч евро.

Также на торги выставят фотографии NASA и номера французских газет, посвящённые миссии Apollo 11. Мероприятие приурочено к 50-летию со дня первой высадки человека на Луну, которое состоялось 20 июля 1969 года.

А накануне Лайф сообщал, что на торги выставили самую дорогую монету в мире.