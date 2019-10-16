Опрос: Россияне стали чаще жертвовать деньги на благотворительность

За последние два-три года каждый десятый житель России регулярно делал благотворительные пожертвования.

Число россиян, жертвовавших деньги на благотворительность, увеличилось с 46% в 2018-м до 57% в 2019-м. К таким выводам пришли специалисты аналитического центра НАФИ по итогам проведённого опроса.

— По сравнению с 2018 годом с 46% до 57% выросло число россиян, которые жертвовали деньги на благотворительность, — цитирует сообщение ТАСС.

В отчёте аналитики отмечают, что в течение последних двух-трёх лет каждый десятый житель России регулярно делал благотворительные пожертвования, больше трети оказывали помощь несколько раз, ещё десять процентов жертвовали деньги однократно. Ещё 42% респондентов признались, что ни разу не занимались благотворительностью, а один процент затруднился с ответом.

Самым популярным способом благотворительности остаётся подача милостыни. О таком способе передачи пожертвований сообщили 60% опрошенных. Однако за три последних года число подающих милостыню снизилось на 10%.

Опрос также выявил снижение популярности специальных ящиков для пожертвований: в то время как в 2016 и 2018 годах ими пользовались 36% и 38%, в 2019 году показатель составил 26%. Вместе с тем за три года сократилось число тех, кто переводит средства посредством СМС. В 2016-м этот показатель составлял 35%, а в 2019-м — 27%.

Эксперты отметили, что всё больше россиян в последнее время жертвуют деньги на благотворительность с личного банковского счёта. В 2019 году количество таких сторонников благотворительности составило 14%, а в 2016-м — десять процентов.

В опросе участвовало 1600 жителей старше 18 лет из 50 регионов. Погрешность не превышает 3,4%.

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