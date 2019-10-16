В "Роскачестве" рассказали, как правильно выбирать розовое вино

Выбирая розовое вино, лучше всего остановиться на прошлогодних образцах, отметили эксперты "Роскачества".
Специалисты подчеркнули, что в России из смеси красного и белого вина производят лишь самые недорогие образцы продукта. Определить бюджетные варианты можно по составу — в нём помимо красного будут присутствовать белые вина из таких сортов винограда, как шардоне и совиньон блан.
В категории до 1000 рублей россияне могут найти и моносортовые розовые вина — например популярное "Розе" из каберне совиньон, более экзотический вариант — из сорта цвайгельт. Более редкие — из мальбека, сира и цимлянского чёрного сорта.
Специалисты обратили внимание на тот факт, что розовое вино — напиток сезонный. Это объясняется и его популярностью в летний период, и непродолжительным сроком годности.
— В мире есть несколько великих розовых вин, которые можно хранить в погребе три-четыре года, наблюдая за их развитием. В России технология производства розового вина пока только осваивается виноделами, — рассказал замруководителя "Роскачества" Илья Лоевский.
По его словам, тех образцов, которые могут храниться в бутылке, чрезвычайно мало, поэтому в основном розовое вино рекомендуют выпивать молодым в течение года-полутора после бутилирования.
Эксперты также отметили, что отечественные производители этой категории вин часто поддаются моде и помещают их в прозрачные стеклянные бутылки, что лишает продукт защиты от воздействия солнечных лучей.
Вместе с тем они пояснили, что в мягкой упаковке хорошее розовое вино встречается редко и проще всего его найти в барах и ресторанах, которые обычно закупают упаковки по пять-десять литров для розлива по бокалам.
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