В Счётной палате рассказали о сокращении численности личного состава МВД

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Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев

В 2018 году уровень укомплектованности личного состава органов МВД оказался ниже планового значения. Причиной этому стало увольнение многих сотрудников из-за "опасений новых условий пенсионного законодательства". Соответствующее заключение Счётной палаты опубликовано на сайте министерства.

Фактический уровень укомплектованности составляет 92,6%, планируемый — 95%. По данным Счётной палаты, нехватка обусловлена увольнением по выслуге лет многих сотрудников, опасавшихся, что в системе МВД пересмотрят условия выплаты пенсий.

Ранее СМИ сообщали, что началось сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции (ГИБДД) в ряде российских регионов.

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