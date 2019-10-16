Военная полиция РФ на "Тиграх" провела первое патрулирование сирийского Манбиджа

Российская военная полиция впервые провела патрулирование сирийского города Манбиджа, который расположен в восточной части провинции Алеппо. Как сообщил журналистам офицер военной полиции Вооружённых сил РФ Сафар Сафаров, патруль передвигался на бронеавтомобилях "Тигр".

— По улицам этого города наш патруль проехал впервые. При виде российского флага боевые действия прекращаются автоматически: ни турки, ни курды не хотят навредить нам, так что благодаря нашей работе бои останавливаются, — отмечает Сафаров.

Патрулирование длилось более трёх часов. Офицер также отметил, что главная задача российской военной полиции — это обеспечение безопасности населения в случае обстрелов.

Накануне стало известно, что сирийские правительственные войска вошли в Манбидж — крупный город в провинции Алеппо, ранее патрулируемый американскими военными.

Напомним, Турция проводит в Сирии военную операцию, что вынудило курдов обратиться за помощью к сирийскому правительству.