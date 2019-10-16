Военная полиция РФ на "Тиграх" провела первое патрулирование сирийского Манбиджа

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Военная полиция под Дамаском. Архив. Фото © ТАСС / Сергей Новиков

Российская военная полиция впервые провела патрулирование сирийского города Манбиджа, который расположен в восточной части провинции Алеппо. Как сообщил журналистам офицер военной полиции Вооружённых сил РФ Сафар Сафаров, патруль передвигался на бронеавтомобилях "Тигр".

По улицам этого города наш патруль проехал впервые. При виде российского флага боевые действия прекращаются автоматически: ни турки, ни курды не хотят навредить нам, так что благодаря нашей работе бои останавливаются, — отмечает Сафаров.

Патрулирование длилось более трёх часов. Офицер также отметил, что главная задача российской военной полиции — это обеспечение безопасности населения в случае обстрелов.

Накануне стало известно, что сирийские правительственные войска вошли в Манбидж — крупный город в провинции Алеппо, ранее патрулируемый американскими военными.

Напомним, Турция проводит в Сирии военную операцию, что вынудило курдов обратиться за помощью к сирийскому правительству.

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