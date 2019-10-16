Сбивший "пьяного" мальчика под Кировом майор полиции не мог избежать аварии

После ДТП полицейский прошёл медосвидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя в его организме.

Майор полиции, который насмерть сбил шестилетнего мальчика на велосипеде в Кировской области, не мог предотвратить столкновение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошёл в неслужебное время, сотрудник полиции был в отпуске и ехал на личном авто без нарушений ПДД. На одном из перекрёстков со второстепенной дороги неожиданно выехал велосипедист.

— В результате столкновения ехавший на велосипеде шестилетний мальчик получил травмы и, несмотря на оказанную первую помощь, скончался. По предварительным данным, он (полицейский) не имел реальной возможности предотвратить столкновение, — говорится в сообщении пресс-службы.

После ДТП сотрудник прошёл медицинское освидетельствование, алкоголя в его организме не обнаружено. Сейчас он продолжает работать в полиции.

Напомним, инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское Уржумского района. Накануне стало известно, что судебно-медицинская экспертиза обнаружила алкоголь в организме погибшего мальчика. Отец ребёнка рассказал о несостыковках в расследовании. Дело взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.