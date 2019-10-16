Московские врачи спасли зрение мужчине, который проткнул глаз прутом

В клинической больнице им. Ф.И. Иноземцева в Москве спасли пациента, который случайно проткнул себе глаз металлическим прутом. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрава.

— Врачи обнаружили внутриглазное инородное тело, край которого виднелся в ране склеры... Операция прошла успешно, в результате вмешательства врачам удалось спасти зрение пациента, — говорится в сообщении.

По словам мужчины, во время работы он наткнулся на металлический прут. Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога.

Напомним, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения дали несколько советов, как сохранить хорошее зрение. Необходимо проводить больше времени вне помещения, пользоваться солнцезащитными очками, а также регулярно посещать окулиста.